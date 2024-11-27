شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر 2024 قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية وتهدف القافلة إلى نشر القيم الوسطية ومواجهة الغلو والتطرف وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.

تضم القافلة نخبة من العلماء والخطباء الذين سيتوزعون على مساجد المحافظة حيث يشارك الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار بمسجد رفح الجديدة في رفح والشيخ صلاح صبري محي الدين المغازي بمسجد السلام في الكيلو 17 والشيخ ياسين محمد السيد أبو فرج بمسجد الدعيسي في الجورة والشيخ عمرو عطية بلتاجي بمسجد أم المؤمنين عائشة في الجورة والشيخ محمد عبدالفتاح أحمد إمام الصعيدي بمسجد سيدنا أبو هريرة في شبانة والشيخ أحمد مصطفى محمد محمد بدران بمسجد التيسير في البرث والشيخ ماهر سعيد عبدالفتاح حبيب بمسجد الزهراء في أبو العراج والشيخ عبد الرحمن شعبان سلطان بمسجد الهديلي في البرث.

يشمل برنامج القافلة أيضا مشاركة الشيخ أحمد مصطفى أحمد الحسيني بمسجد أبو معالي في الغرة والشيخ عبده أحمد عبده محمود الكومي بمسجد الوسيم في الشيخ زويد والشيخ أحمد سعيد أبو المعاطي عواد بمسجد النخلات في النخلات والشيخ مصطفى خالد محمد خالد بمسجد عمرو بن العاص في البجر والشيخ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد بمسجد عمر بن الخطاب في العكور والشيخ مصطفى فتوح محمد عبدالرحمن بمسجد الوحشي في الوحشي والشيخ عبدالهادي سعيد عبدالهادي محمود بمسجد الإمام الشافعي في أبو طويلة والشيخ أحمد عبد الله أحمد جاويش بمسجد الفاروق في حي بحبوح والشيخ أحمد فوزي محمود كساب بمسجد خالد بن الوليد في الكوثر بالإضافة إلى مشاركة أمين الفتوى الشيخ طاهر فاروق عيد زيد بمسجد الرحمن في وادي العمر والشيخ محمد خليفة همام علي مصطفى بمسجد أولاد علي في المغضبة والشيخ محمد سامي حامد يوسف بمسجد عمرو بن العاص في وادي العمر.