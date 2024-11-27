شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم: 500 منفذ لبيع جميع السلع للأعضاء بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن مبادرة "واجبنا" شهدت تفاعل واسع النطاق علي مستوي الأفراد والشركات التى بادرت بالتعاقد مع النقابة وتقديم نسب خصم مرتفعة للحصول علي الامتيازات التي وفرتها النقابة للأعضاء، مع التأكيد علي ضرورة إلزام الشركات المتعاقد معها بما ورد في صيغة الاتفاق ونسب الخصم المقررة بدون مصاريف إدارية وبأقل الفوائد، مشيرة إلى أنها تشمل جميع السلع "آثاث منزلي، هواتف محمول، أجهزة كهربائية، سلع غذائية، رعاية صحية، دراجات نارية، لحوم طازجة، وغيرها"، هذا الي جانب تضمين المبادرة أول برنامج لـ الحج والعمرة تم تطبيقة في محافظة الإسكندرية وأرسال الفوج الأول لإداء العمرة الأسبوع الجاري.

وأعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم، عن تعاقد اللجنة النقابية لمحاكم ونيابات جنوب القاهرة مع كبري شركات البيع بالتقسيط وبنظام الكاش وتغطية جميع محافظات مصر من خلال 28 فرع علي مستوي الجمهورية لشركة واحدة ضمن مجموعة شركات أخري دخلت المبادرة بالتنسيق مع اللجان النقابية الأخري في محافظات عدة، وذلك من خلال تعاقدات ابرمتها النقابة مع سلاسل تجارية كبري عن طريق اللجان النقابية وبالتنسيق مع النقابة العامة بالقاهرة لتفعيل مبادرة "واجبنا" والتي جاءت للتخفيف عن كاهل الموظفين ومساندتهم لمواجهة أعباء المعيشة.

وأوضح، أن المبادرة تقدم حزمة خدمات جديدة وأخري بالتقسيط من خلال 500 منفذ للبيع على مستوى الجدمهورية، وقد أبرمت النقابة قبل أيام بروتوكول تعاون بين اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات الغربية برئاسة أماني أبو العينين وبين أحد الشركات ومعارض للحصول علي الأجهزة الكهربائية وسلع معمرة بخصم 10% مع السماح بالتقسيط لأطول فترة سداد لأعضاء النقابة بمحافظة الغربية، وعلي مستوي 10 فروع اخري للشركة علي مستوي الجمهورية، وكذلك وقعت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم القاهرة الجديدة مع شركة لـ الأجهزة الكهربائية بدون مقدم وبدون مصاريف إدارية، كما وقعت اللجنة النقابية بمحافظة دمياط اتفاقية تدخل ضمن مشروع الرعاية الصحية الشامل ليحصل الاعضاء بالمحافظة علي خصومات بالنسبة للكشف ووسائل الرعاية الصحية تصل لـ 25%.

وأضاف "عبدالباقي" : قمنا بإدخال خدمات "الحج والعمرة" ضمن مبادرة "واجبنا" بناء علي رغبة الاعضاء وتم أطلاق اول فوج من الأعضاء بنيابات ومحاكم الاسكندرية إلي المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الخدمات التي اعتمدها مجلس الإدارة بالتنسيق مع اللجنة النقابية، مشيرًا إلى أن المبادرة ليس لها سقف لحجم وشكل الخدمات المقدمة إلي الأعضاء.

وعلي الجانب الاخر، تفاعلت اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية مع المبادرة التي اطلقتها النقابة لخدمة الاعضاء، وقد أعلنت الصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي تبنيها للمبادرة استكمالاً للجهود التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومن خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" ومن قبلها مبادرة "حياة كريمة" وبفضلها اصبحت الحياة افضل في القري التي طالتها يد التطوير.