شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه بسرعة الكشف المبكر عن سرطان القولون لهذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان بالإهتمام بالكشف المبكر عن سرطان القولون إذا كان الشخص لدية تاريخ مرضي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم وكذلك الإصابة بأورام حميدة بالقولون بالإضافة إلي وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون فضلا عن تاريخ عائلي لداء الأمعاء الالتهابي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج سرطان القولون من خلال الاستئصال الجراحى ثم جلسات داعمة بالعلاج الكميائى، حسب مرحلة المرض أثناء التشخيص.

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، تبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ولفتت نيرڤانا إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.