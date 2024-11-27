شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق قافلتين دعويتين مشتركتين إلى أسوان ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الجمعة القادمة الموافق 29 نوفمبر 2024 قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي أسوان ومطروح في إطار التعاون المشترك بين الجهتين وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتأتي القافلتان لتعزيز الدعوة الوسطية والتصدي لظواهر الغلو والتطرف.

تضم القافلة الأولى الموجهة إلى مدينة دراو بمديرية أوقاف أسوان نخبة من العلماء لإحياء خطبة الجمعة في مساجدها وهم الدكتور محمود عبد الرحيم محمود آدم بمسجد نزلاوي والشيخ الحسيني محمد جاد بمسجد منصور حمادة والشيخ عبد اللاه إسماعيل عطيه أحمد بمسجد الشيخ عامر والشيخ محمد عرفه محمد أحمد بمسجد الرضوان والشيخ حمدي علي محمد يوسف بمسجد نور الهداية والشيخ محمد أحمد فؤاد محمد كرار بمسجد طه بدوي والشيخ محمد أحمد محمود أحمد بمسجد الشيخ إبراهيم والشيخ مرعي حمدنا الله إدريس بمسجد النور والشيخ عمر صالح أبو منصور محمد نور بمسجد حسن بدوي والشيخ عبدالرحمن أحمد محمد الطيري بمسجد الخلايفة.

تتوجه القافلة الثانية إلى مدينة الحمام بمديرية أوقاف مطروح لتقديم خطب الجمعة في مساجدها وتضم الشيخ سليمان حسين مطاوع بمسجد الكبير والشيخ عاصم عبده رزق حماد بمسجد رب آل الإمام والشيخ رشدان درديري محمد بمسجد العتيق والشيخ خميس كليب السعيد مدكور بمسجد علي بن أبي طالب والشيخ محمد حمزة أبو الإسعاد بمسجد القرية الحمراء والشيخ هيثم محمود محمد الصاوي بمسجد التقوى والشيخ إسلام سعودي عبده بمسجد مقاصد الخير والشيخ أنس حمدي عبد المحسن بمسجد المغاربة والشيخ محمد رضا عبد الجيد بمسجد نصر الإسلام والشيخ محمد محمود محمد شهاوي بمسجد النور.