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العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:13 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

الخميس 28 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

الجمعة 29 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

السبت 30 نوفمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

الأحد 1 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

الإثنين 2 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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