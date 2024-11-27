شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:13 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، على النحو التالي:الأربعاء 27 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
الجمعة 29 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
السبت 30 نوفمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
الأحد 1 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
الإثنين 2 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز