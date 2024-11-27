شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعقد اختبار املاء للطلاب ضعاف المستوى بالصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن الطلاب ضعاف المستوى بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث أكدت المديريات التعليمية، أنه استكمالاً للتعليمات الواردة إلينا من الوزارة بخصوص تطبيق البرنامج على التلاميذ ضعاف المستوى بالصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية الذي تم تنفيذه على مستوى المحافظة خلال شهر نوفمبر الحالي .

وأضافت المديريات التعليمية، أنه سيتم عقد اختبار إملاء لقياس مدى التقدم في مستوى التلاميذ الذين خضعوا للبرنامج العلاجي ورصد نتيجة الاملاء بقاعدة البيانات المرسلة من التعليم الابتدائي بالمديرية عقب الانتهاء من التصحيح مباشرة موضح فيه عدد الطلاب واسم الإدارة، واسم المدرسة، والصف، والبرنامج الزمني للبرنامج العلاجي، وعدد التلاميذ أكثر من 5 درجات، معدل الإنجاز»

وأوضحت المديريات، انه سيتم تنفيذ نماذج الاملاء التي سيتم أرسلها من التعليم الابتدائي بالمديرية على أن يتم تنفيذ اختبار الاملاء يوم الخميس 28 نوفمبر الفترة الثانية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي على مستوى المحافظة علماً بأنه يوجد نماذج للفترة الصباحية ونماذج للفترة المسائية، مع اعتبار الموضوع مسئولية مدير عام الإدارة شخصيا.