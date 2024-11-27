شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء وانحسار فرص سقوط الأمطار ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وقالت الهيئة إن أغلب الأنحاء تشهد أجواءً مستقرة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم، 20 درجة مئوية.

وأشارت إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود، اليوم، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.