شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بإعلان دخول وقف إطلاق النار فى لبنان حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة.

وجددت القاهرة تأكيدها على أهمية احترام سيادة لبنان، وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، دون أي إملاءات خارجية.

وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، مؤكدة ضرورة التفاوض والحوار وإعادة الحقوق إلى أصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي.