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87% من القراء يطالبون بالتوسع في أسواق الجملة لمواجهة الغلاء

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار، ايد غالبية القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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