شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بالتوسع في أسواق الجملة لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار، ايد غالبية القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في أسواق الجملة لمواجهة غلاء الأسعار.