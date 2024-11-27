شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم بارد ورياح وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقسا باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.