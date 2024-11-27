شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعلن متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية المدارس بمراجعة ومتابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة خاصة فى الصفوف الأولى، مع عقد برامج تحسين مستوى القراءة والكتابة للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة، مشيرة إلى أهمية أن يتم متابعة القراءة لدى الطلاب حيث تمثل خطوة مهمة فى نتائج التحصيل العلمى والمعرفى خلال الفصل الدراسى الأول، مضيفة أن ضعف القراءة والكتابة قد يتسبب فى مشكلة كبيرة لدى الطالب أن لم يتم معالجتها سريعا.

وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسى حتى يتم مساواتهم بآقرانهم فى القراءة والكتابة والحساب، موضحة أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبى على نسبة التحصيل لدى الطلاب ومتابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم ومدى قدرتهم على التحصيل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه فى العام الدراسى 2023/2024، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألفا و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية 29 ألفًا و698 مبنى.