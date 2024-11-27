شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: سنتشاور مع شركائنا الدوليين لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل أمريكية، أعقبت الدقائق الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أكدت واشنطن خلالها على دعم إسرائيل، وعبرت عن أملها كذلك بانتهاء الصراع في غزة.

الرسائل جاءت على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أكد في تصريحات صحفية، أن «اتفاق وقف إطلاق النار مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة».

وشدد على دعم واشنطن لتل أبيب، قائلا: «دعمنا لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران لا يزال قويًا».

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: «سنتشاور مع شركائنا الدوليين لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان».

وأشار أوستن إلى أن «اتفاق وقف إطلاق النار سيمكن عشرات آلاف المدنيين في لبنان وإسرائيل من العودة لديارهم».

واستطرد: «يجب أن نواصل التركيز على تحسين الظروف الإنسانية في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين».

تأتي تلك الرسائل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، التي فتحت الطريق أمام التوصل إلى هدنة مماثلة في غزة، في معرض ترحيبه بوقف إطلاق النار لإنهاء القتال في لبنان.

وقال بايدن: "الآن حماس أمام خيار عليها أن تتخذه. طريقها الوحيد للخروج هو إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، وفي هذه العملية، وضع حد للقتال، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن زيادة جهود الإغاثة الإنسانية".

وكان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت أبوظبي).