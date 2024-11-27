شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:00 ص

كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها والتى تتضمن:- - إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية. - إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية. - كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض. - نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر. - كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء. - يتم نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة- الصحة والسكان بشكل.

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