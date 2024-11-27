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هيئة الإسعاف تكشف عن الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:00 ص

كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها والتى تتضمن:-

- إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية.

- إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية.

- كافة  الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.

- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.

- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.

- يتم نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة-  الصحة والسكان بشكل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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