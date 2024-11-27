شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:00 ص
كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها والتى تتضمن:-
- إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية.
- إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية.
- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.
- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.
- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.
- يتم نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة- الصحة والسكان بشكل.
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