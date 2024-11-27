شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر سوق فى جنوب القاهرة.. 7 معلومات عن سوق 15 مايو الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 27 نوفمبر 2024 03:30 ص
يعد سوق 15 مايو الجديد من أكبر الأسواق التى تم إنشاؤها جنوب القاهرة، وهو سوق مخصص لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية، على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك، ويضم السوق 979 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 6م2 حتى 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح 5910 م٢ للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية، والمعارض الدائمة
وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن السوق.
- 15 مايو الجديد من أكبر الأسواق التى تم إنشاؤها جنوب القاهرة.
- مخصص لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية.
- يضم 979 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح من 6م2 حتى 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف.
- يقع على مساحة 15 فدانا، ويحيط به منطقة صناعية مركزية، متوفر به كل المرافق (مياه - صرف – كهرباء).
- يضم السوق مبنى إداريًا، ونقطة شرطة، ومبنى للإسعاف، ومبنى للإطفاء، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات، و2 موقف سيرفيس، و3 مواقف أتوبيس.
- يخدم أهالى المنطقة الجنوبية بالقاهرة وعدد سكانها مليون و708 آلاف نسمة، بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلى.
- مقرر أن يستقبل السوق عدد يصل إلى7 آلاف زائر يوميا.
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