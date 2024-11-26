شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان يدخل حيز التنفيذ فى العاشرة صباح الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية إن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز النفاذ في العاشرة من صباح غد الأربعاء.

نشرت القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل قليل

وتضمن الاتفاق النقاط التالية:

- إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان.

- إسرائيل ولبنان يعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

- هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

- أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة.

- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.

- سيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

- إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

- سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.

- ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.

- ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.