شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

أعادت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، نشر مقطع فيديو من احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" باليوم العالمى للطفل، تحت شعار "إحنا المستقبل" والذى تم برعاية السيدة انتصار السيسي.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.. أشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف".