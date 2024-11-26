شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزى فى زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في زيارة مفاجئة مساء اليوم الثلاثاء، سير العمل فى مستشفى الوراق المركزي، للاطمئنان على انتظام العمل داخلها، وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.

وتابع محافظ الجيزة، موقف استقبال المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، إذ راجع مع مدير المستشفى كشوف دخول الحالات، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية للتأكد من انتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة والاستعداد الدائم لأية حالات طوارئ.

وتفقد محافظ الجيزة، أقسام بنك الدم والأطفال المبتسرين والحضانات والعناية المركزة والصيدلية والنفايات الخطرة.

واطلع المهندس عادل النجار، على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

وتفقد "النجار"، وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، مشددًا على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلى مواقع التخلص الامن منها المجهزة لذلك.

وحرص المحافظ، خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى والمواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واي معوقات تواجههم.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء الأحياء المعنية.



