شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات .. إنشاء محطة سكة حديد بأبو سمبل لتبادل الخدمة مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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