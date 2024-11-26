شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن بدء اختبارات لخريجى دورات تدريب على مهن خدمات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء تقييم واختبارات خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة، الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب من الوزارة، على مهن الخدمات الصحية، فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان، كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة، بعد التأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز، حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى.

وقال محمد الهواري مدير عام عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل، إن ما قامت به اللجنة يأتي في اطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ،" بداية جديدة لبناء الانسان، وفي ضوء التعاون بين وزارتي العمل و الصحة، وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحمد جبران وزير العمل، لبدء فعاليات تقييم واختبار المرحلة الأولى من خريجي مراكز التدريب الخاصة.

ترأس لجنة وزارة الصحة الدكتور علا خير الله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وعضوية :د. نيفين محمد مدير عام الإدارة العامة للتمريض، والدكتور محمد عبد الواحد منسق، وعدد من أعضاء وزاره الصحة والسكان في محافظتي القاهرة والجيزة، ومن وزارة العمل، محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة رئيسا للجنة، وعضوية: رباب ابراهيم عبد الله منسق، وسلمى سيد، وهدى فرغلى، وندى صلاح، ورشا ممدوح، وأحمد نور، وعدد من الأعضاء ممثلي مديريتى عمل القاهرة والجيزة .