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"ن و ر " و"س ى ف" .. الإعلان عن أحدث لوحات مميزة بالمزاد بسعر 95 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:13 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحتين مميزتين للسيارات، سعرها وصل 95 ألف جنيه، تحملان رقم (س ي ف- 8887) و (ن و ر- 8887).

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:  1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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