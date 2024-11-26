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شكرا لقرائتكم خبر عن "ن و ر " و"س ى ف" .. الإعلان عن أحدث لوحات مميزة بالمزاد بسعر 95 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:13 م
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحتين مميزتين للسيارات، سعرها وصل 95 ألف جنيه، تحملان رقم (س ي ف- 8887) و (ن و ر- 8887).
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
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