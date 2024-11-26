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الرئيس السيسى يستقبل رئيس البارالمبية الدولية.. ويؤكد: ذوو الهمم منحة من الله

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:12 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنوياً، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "أندرو بارسون" رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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