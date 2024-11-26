شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما فى ذلك حملة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح شاهين، أن الحملة التى انطلقت منتصف نوفمبر 2024 بجميع محافظات الجمهورية نجحت حتى اليوم فى تحصين مليون و343 ألفا و235 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى تحصين مليون و229 ألف و235 رأس من الحيوانات ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

أضاف: "مستمرون فى الحملة حتى الانتهاء من تحقيق الأهداف المنوط بها الحملة ومتابعة حثيثة للحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعى الصحى والتثقيفى للأخوة المربين عن مخاطر مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وطريقة التحكم والسيطرة عليه".

وأشار شاهين، إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها، مؤكدا على هناك توجيهات لوزير الزراعة على أهمية استكمال حملات التحصين بجميع المحافظات وتكثيف الجهود التوعوية لمربى الماشية حول ضرورة التحصين الدورى للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.