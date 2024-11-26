شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ رؤرساء الهيئات الإعلامية والعضوات والأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد وعضواته وأعضائه وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هذه الهيئات، وذلك لأربع سنوات مقبلة.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بتعيين عضوات الهيئات الإعلامية الجدد، والذي يعكس مدى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قدرات المرأة المصرية وإمكانياتها، مؤكدة أنهن قيادات إعلامية مميزة قدمن الكثير من الإنجازات فى مجال الإعلام المصرى، معربة عن ثقتها فى قيامهن بدور هام داخل هذه الهيئات الإعلامية، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.



ويذكر أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تضمن الكاتبة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة منى الحديدى، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام تضمن ريهام وجيه عبد السلام، وهالة فاروق محمد حشيش، والكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين، فيما تضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة الكاتبة الصحفية سحر الجعارة.