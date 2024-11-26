شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل بملتقى للتوظيف ببورسعيد ضمن مبادرة "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مديرية العمل ملتقا توظيفيا برعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد فى إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستثمار فى رأس المال البشرى وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين، حيث افتتح الملتقى الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ووجه كل الشركات بالملتقى بتوفير كافة الفرص والاحتياجات التوظيفية المتاحة للشباب بمحافظة بورسعيد، ودعا الشباب بالمدينة الباسلة للاستفادة من هذه الملتقيات التى توفرها مديرية العمل ببورسعيد.

وأفاد اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، أن الملتقى يهدف بالأساس توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم، والذي يوفر التخصصات الآتية: فنيين إنتاج ، محاسبين ، مسئول نظم معلومات، مندوبين بيع، فنيين كهرباء، فنيين صيانة ، عمال تعبئة ، كميائيين ، أمناء مخازن ، مراقب جودة ، مهندسين انتاج ، سائقين ، فني تبريد و تكييف ، مشغل انتاج من ذوي الاعاقة ، فني لحام ، مساعدين كهرباء - مساعدين بحرى - خياطين جميع المراحل ذكور واناث - عمال نظافة - فنى صيانة ماكينات خياطة ، سائقين درجة أولى - مسؤول مشتريات، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

وأشار عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة إلى أن تلك البرامج التوعوية والجهود المشتركة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الملتقي التوظيفي يشارك فيه مايقارب من 45 شركة ويعمل علي توفير عدد 2000 فرصة عمل في كافة التخصصات، حيث إنه تم تسجيل أكثر من 1000 شاب و فتاة من أبناء بورسعيد، حيث تم إطلاق لينك التسجيل بالملتقي بالتعاون مع مركز معلومات و شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندسة رشا شريف مدير المركز. للتسجيل والمشاركة في الملتقى.