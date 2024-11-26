شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد أكثر من 90% من مستشفيات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور إحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التامين الصحى الشامل، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد،وعدد من السفراء والمسىولين، انطلق اليوم بالعاصمة الادارية مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار" نحو العالمية فى تقديم الخدمات الصحية".

من جانبه قال الدكتور إحمد السبكى، إن 5 سنوات ليست كبيرة لتطبيق نظام التامين الصحى الشامل.

وقال أن مصر اعتمدت على منظومة قوية موضحا أنه تم الاهتمام بالكوادر الطبية وإطلاق أكثر من 33 ألف برنامج تدريبى، واعتماد أكثر من 90% من منشات هيئة الرعاية الصحية والاعتراف الدولى بمجمع الإسماعيلية الطبى، واستطعنا تغطية أكثر من 60% من احتياجاتنا، والاهتمام بالسياحة العلاجية.

وأضاف: "إننا استطعنا ادخال المنظومة الإلكترونية، وتوفير الأدوية وصرفها من خلال النظام الإلكترونى وحصلنا على الميدالية الذهبية من اتحاد المستشفيات العربية".

وقال، إن خطة التامين الصحى الشامل سيطبق قريبا على جميع المصريين، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة التامين الصحى الشامل، والوصول بالخدمات الطبية للأماكن النائية، للوصول إلى عدد كبير من المصريين وإدخال الجراحات الروبوتية، وهناك تعاقد مع إحدى الشركات للتطبيب عن بعد وعلاج المرضى عن بعد.

خلال افتتاح المؤتمر



الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى



خلال افتتاح المؤتمر



خلال انطلاق فعاليات المؤتمر