شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: إطلاق قوافل علاجية للكشف على العمالة غير المنتظمة بأسوان وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان قافلة طبية علاجية متنقلة للعمالة غير المنتظمة، ذلك لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لـ العمالة غير المنتظمة بمختلف المواقع بحي جنوب وغرب محافظة أسوان، وللعمالة غير المنتظمة بالمواقع الإنشائية لمستشفي أسوان الجامعي وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة باأسوان، حيث تم اجراء الكشف الطبي لعدد 60 عامل بهذه المواقع والمسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية العمل بأسوان، وذلك في التخصصات "باطنة، جلدية، عظام، أسنان" حيث تم تقديم خدمات صحية للعاملين المستهدفين وبعض من أسرهم ليتم صرف أدوية علاجية لهم و تحويل بعضهم لمعامل التحاليل وذلك في إطار تفعيل الخدمات الصحية المقدمة للعمالة الغير منتظمة والتي تمثل شريحة عريضة من المجتمع الإسوانى.

وأوضحت ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم أوجه الأنشطة والخدمات التي تهدف إلي تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، لإرسال قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، من أجل للكشف المبكر عن الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي فضلاً عن صرف الأدوية لعدد (20) عامل، في نطاق حي شرق أسيوط، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية العمل، ومديرية الصحة من أجل تقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة، يأتى ذلك في إطار جهود المديرية للتنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعياً وصحياً، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه يجرى الإعداد والتنسيق لعدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتي تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل سبل الدعم الممكنة واللازمة للعمالة غير المنتظمة والتي من بينها تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة المسجلة بقاعدة البيانات لدى المديريات بالمحافظات.