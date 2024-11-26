شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية فى مدينة رأس سدر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء من قسم صحة الحيوان والدواجن ضمن برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الامراض فى الصحارى المصرية.

تأتى هذه الخطوة فى إطار السعى المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية وتكليف الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المقصود، أن الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إلى جانب تشخيص الأمراض الوافدة فى المناطق الصحراوية والحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء عثمان، رئيس البرنامج البحثى، أن البرنامج يهدف إلى رصد الأمراض وتشخيصها عن طريق عمل مسح كامل لمسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها.

وقام الفريق بفحص القطعان الحيوانية وتم أخذ عينات مختلفة لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الأمراض وتوضيح أهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى بجنوب سيناء.