شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية هيئة الرعاية الصحية وسلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور إحمد السبكى، اتفاقية تعاون مع الهيىة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ السياسات الغذائية الصحية المتميزة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لهيئة الرعاية الصحية، كما تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المستشفيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التامين الصحى الشامل، والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيىة القومية لسلامة الغذاء.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يأتي المؤتمر ليؤكد التزام الهيئة بترسيخ معايير التميز في الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات العالمية، في خطوة تعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق الريادة في القطاع الصحي محليًا ودوليًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن ملتقى هذا العام يمثل تجمعًا فريدًا لقادة القطاع الصحي، وكبار المسؤولين والمحافظين، والسفراء، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي الاتحادات والهيئات والمنظمات الدولية، والإعلاميين وقادة الرأي، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلى خبراء الرعاية الصحية من مختلف الدول العربية والعالم.

وأوضح رئيس الهيئة أن الملتقى يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية خلال خمس سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية الكبرى، فيما تشمل فعاليات الملتقى جلسات تفاعلية تناقش بناء الثقة العالمية في الرعاية الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، ودعم الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة.

وأشار رئيس الهيئة: يتضمن المؤتمر عرض أفلام وثائقية وقصص واقعية تجسد إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ودورها في تحقيق طفرة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الصحية.

ونوه رئيس الهيئة، أن المؤتمر السنوي للهيئة يعزز ثقافة التميز وتقدير المجهودات، حيث يشهد الملتقى توزيع جوائز التميز السنوية للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك تكريمًا لأفضل الكوادر التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة سنوية للعاملين لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة يعكس التحول الإيجابي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في مصر، ويبرز الدور المحوري للهيئة لتعزيز الريادة محليًا وإقليميًا،ةوأضاف أن الملتقى يمثل منصة مثالية لتشجيع كافة الأطراف الفاعلة، من شركاء النجاح والجهات المعنية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دفع عجلة التطور وتحقيق التميز المستدام في الخدمات الصحية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو مستقبل صحي أفضل.

