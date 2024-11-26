البابا فرنسيس يستقبل برقية تعزية من شيخ الأزهر الشريف في وفاة عميد دائرة الحوار بين الأديان

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استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، برقية تعزية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة غبطة الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيشوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان.

وعير فضيلة الإمام الأكبر لقداسة البابا فرنسيس عن خالص العزاء، لوفاة عميد دائرة الحوار بين الأديان، داعيًا الله تعالى، أن يلهم الأسرة، وذويه، ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الكاردينال أيوسو كان نموذجًا متميزًا في التفاني في خدمة الإنسانية، مشيدًا بجهود الكاردينال أيوسو الكبيرة، في تعزيز العلاقات مع المسلمين بشكل عام، ومع الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين بشكل خاص.

وسلط شيخ الأزهر الشريف الضوء على الدور المحوري، الذي قام به الكاردينال أيوسو، في تعزيز ونشر وثيقة الأخوة الإنسانية، خلال فترة خدمته في الفاتيكان، وإسهاماته في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.