شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن الانتهاء من تصنيع 3 قطارات سريعة و5 إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، إنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريعة (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

كما تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو)و تم وصول قطار منهم إلى القاهرة وجاري تصنيع 7 قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط الأول للقطار، بالإضافة إلى الإنتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

جدير بالذكر، أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوباً حتى العياط وشمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة .

