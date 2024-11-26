شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وفرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:05 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.الأربعاء 27 نوفمبر والخميس 28 نوفمبر 2024
-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.من الجمعة 29 نوفمبر إلى الأحد 1 ديسمبر 2024
-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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