شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وفرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024



-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 27 نوفمبر والخميس 28 نوفمبر 2024



-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الجمعة 29 نوفمبر إلى الأحد 1 ديسمبر 2024



-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.