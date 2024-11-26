شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة توعوية بآداب دمنهور تتناول دور الجامعات في تحقيق أهداف مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

نظم إعلام دمنهور - التابع لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى وبالتعاون مع جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامى ترابيس، ندوة توعوية موسعة تحت عنوان "الولاء والانتماء للوطن" بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات وطلاب كلية الآداب.

حاضر في الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوى والدكتو أحمد قنديل مدير مركز خدمة المجتمع بجامعة دمنهور ، و دكتورة شيماء حلمى، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، كما افتتح فاعليات اللقاء حسام الكفراوى الإعلامى بمركز إعلام دمنهور.

وأوضح أن اللقاء يأتى ضمن فعاليات الحملة التوعوية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية تحت شعار( إيد فى إيد... هننجح أكيد ).

وأوضحت أميرة الحناوى مدير مركز إعلام دمنهور، أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية التى أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤخرا تم إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصرى وهى خطوة نوعية ضمن جهود الدولة المصرية من أجل تنمية الوعى المجتمعى ودعم بناء الإنسان المصرى.

ثم تناول الكلمة الدكتور أحمد قنديل، مشيرا إلى دور الجامعات فى التوعية بالمبادرات الرئاسية وحث شباب الجامعات على المشاركة فيها والاستفادة منها بخاصة مبادرة بداية والتى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى على أساس علمى وتربوى متكامل من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى وتطوير قدرات الأفراد فى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنمية مهاراتهم الفكرية والعملية.

وأوضحت دكتورة شيماء حلمى أن مبادرة بداية تعد خطوة هامة لتعزيز التنمية الشاملة فى المجتمع وإحداث تغيير إيجابي ومستدام ومن أهم أهدافها تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستهل الكاتب الصحفي معتز الشناوي، كلمته بمطالبة الحضور بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الوطن الابرار، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات مع الطلاب لتوعيتهم بمختلف القضايا التي تمس أمن الوطن، خاصة وأن مصر مستهدفة عبر العصور التاريخية المختلفة، فى التاريخ القديم والحديث، وان ابناء مصر استمروا في الدفاع عن ارضها ، بداية من الملك سقنن رع، الذي استشهد اثناء دفاعه عن مصر ضد الهكسوس، مرورا بابنه احمس الذي قام بطردهم من بعد احتلال دام لقرابة 150 عام ، مرورا بالحروب المختلفة في العصر الحديث ( 1956 ، 1967، 1973 ) وحتى يومنا القريب.

وكشف الشناوى، ضرورة إدراك طلبة الجامعات لدور الانترنت فى اختراق العقول، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع ، وكيفية إعداد المنظمات الإرهابية لسيناريوهات وفيديوهات مفبركة للتأثير على المجتمع، والحروب السيبرانية وما تمثله من تهديد يعصف بالدول ويقود قوتها، منوها بأن حرب المعلومات تسبق الحروب التقليدية، وتؤدى إلى إضعاف قدرات الدولة عن طريق التأثير على دورة المعلومات اللازمة لدعم واتخاذ القرارات، لذا تسعى الدول إلى تحقيق السيطرة المعلوماتية ومواجهة استخدامها فى التأثير على الروح المعنوية للمواطنين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر باقية أبد الدهر، رغم كل التحديات، فهى أرض خير الاجناد، وسيظل أهلها فى رباط إلى يوم الدين.