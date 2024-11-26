التعليم العالى: تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس

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القاهرة - سامية سيد - في ظل توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بربط سوق العمل بخريجين على درجة عالية من الكفاءة بما يخدم متطلبات العمل ومؤهلين علميًا، نظم معهد تيودور بلهارس حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس، بحضور الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، والدكتور عمر صبري أمين عام المعهد، والدكتور محمد فتحي مدير مستشفى المعهد، ولفيف من السادة أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاحتفال، استعرض د. محمد شميس مسيرة معهد التمريض منذ تأسيسه عام 2019، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تزويد القطاع الصحي بكفاءات مهنية مُدربة ومُؤهلة، مُوجهًا نصائح مُلهمة للخريجات، مُؤكدًا أهمية تمثيل المعهد بشكل مُشرف في سوق العمل، والإخلاص في أداء الواجبات المهنية، والاهتمام الإنساني برعاية المرضى.

كما دعا شميس الخريجات إلى متابعة دراستهن واستكمال الدراسات العُليا، والاستمرار في اكتساب العلوم والمعارف للاستفادة منها في عملهن خلال المراحل المُقبلة، كما حث الخريجات على المُشاركة الفعالة في المُؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي يُقدمها المعهد، والتواصل مع الأساتذة ومتابعة كل جديد في مجال تخصص التمريض.

وخلال الحفل استعرض فريق كورال مدرسة التمريض فقرات فنية، شملت عددًا من الأغاني الوطنية والتي نالت إعجاب الحضور، كما تم تكريم الطالبات المُتفوقات وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس من وزارة التربية والتعليم والمعهد الفني الصحي بـ امبابة، بالإضافة إلى المدرسين من أعضاء الهيئة البحثية بمعهد تيودور بلهارس، كما تم تكريم السيدة حسناء جبر مدير المعهد الفني للتمريض، والسيدة انشراح سليمان مدير المعهد الفني السابق، لدورهما البارز في رعاية الطالبات والاهتمام بتطوير أدائهن.