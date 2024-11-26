شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى انتقال عميد دائرة الحوار بين الأديان والان مع تفاصيل الخبر

نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رحيل عميد دائرة الحوار بين الأديان.

وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال غبطة الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيشوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة الكاثوليكية، ودوره البارز والفعال في الحوار بين الأديان.