شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعقد المؤتمر العالمى الأول لصحة الفم فى تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن وفود أكثر من 110 دول تجتمع لإعداد خرائط طريق وطنية والتفاوض على إعلان مشترك بشأن صحة الفم في أول اجتماع عالمي على الإطلاق بشأن صحة الفم تنظمه منظمة الصحة العالمية.

وأضافت المنظمة ، إنه من المتوقع أن يحدد الإعلان الالتزامات الجماعية للدول الأعضاء لتسريع تنفيذ الاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن صحة الفم 2023-2030 .

وقالت ، إن أمراض الفم هي أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث تؤثر على ما يقدر بنحو 3.5 مليار شخص. غالبًا ما يُساء فهم صحة الفم على أنها مجرد صحة أسنان، مما يتجاهل أهميتها الأوسع. تشمل أمراض الفم تسوس الأسنان أو التجاويف وأمراض اللثة وفقدان الأسنان وسرطان الفم والعيوب الخلقية، مما يؤثر على الفم والأسنان وهياكل الوجه الضرورية للأكل والتنفس والتحدث.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن صحة الفم تشكل جزءًا مهمًا من الرفاهية، ومع ذلك يفتقر ملايين الأشخاص إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها لحماية وتعزيز صحتهم الفموية. وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى إعطاء الأولوية للوقاية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحة الفم بأسعار معقولة كجزء من رحلتها نحو التغطية الصحية الشاملة".

يعد هذا الحدث الرائد، الذي تستضيفه حكومة مملكة تايلاند، جزءًا من العملية التحضيرية للاجتماع الرابع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية (الاجتماع الرابع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية) في عام 2025. ويهدف إلى تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأكيد الالتزامات السياسية التي تعهدت بها الدول الأعضاء، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن صحة الفم 2023-2030 .

وقال سومساك ثيبسوتين، وزير الصحة العامة في تايلاند: "إن صحة الفم والأسنان تشكل جانبًا بالغ الأهمية من الصحة العامة، وتفخر تايلاند باستضافة هذا الاجتماع العالمي التاريخي". مضيفا، : "إن التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة يشمل ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحة الفم والأسنان الجيدة وتعزيز الوقاية من خلال مجتمعاتنا، وتعزيز تفانينا في تحسين النتائج الصحية للجميع".

وستشكل النتائج الرئيسية للاجتماع إعلان بانكوك بشأن صحة الفم - الأساس لتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع الرابع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية في عام 2025، مما يضمن الاعتراف بشكل أفضل بأمراض الفم ودمجها في جدول أعمال الأمراض غير المعدية العالمي في المستقبل.

يسعى الإعلان إلى ضمان صحة الفم كحق أساسي من حقوق الإنسان. ويعترف بأن تحسين الوصول إلى رعاية صحة الفم بأسعار معقولة لا يمكن تحقيقه دون دمجها في الرعاية الصحية الأولية وحزم التغطية الصحية الشاملة.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع الإعلان عن تحالف عالمي جديد لصحة الفم، يهدف إلى تعزيز الشراكات لتعزيز نطاق وفعالية مبادرات صحة الفم في جميع أنحاء العالم.

يشارك في الاجتماع العالمي الأول لمنظمة الصحة العالمية حول صحة الفم وفود من الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين المكرسين لتعزيز صحة الفم والأمراض غير المعدية وبرامج التغطية الصحية الشاملة.