شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق 4 قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف 4 قوافل دعوية إلى مديريات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الإنسانية والتعايش السلمي تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حيث تستمر القوافل خلال الفترة من الأربعاء 27 نوفمبر 2024 وحتى الجمعة 6 ديسمبر 2024.

تبدأ مديرية أوقاف البحر الأحمر بتنظيم قافلة دعوية في حلايب وشلاتين بمشاركة الشيخ محمود سليم بسطاوي إبراهيم بمسجد نور الإيمان في عزبة علي والشيخ أحمد حامد كامل محمود بمسجد أبرق في قرية أبرق والشيخ سالم يوسف سيد سالم سلمى بمسجد الخير في قرية الخير والشيخ صلاح أحمد عبد الله أحمد بمسجد الصيادين في قرية الصيادين والشيخ أبو الفضل محمد علي مبارك بمسجد شهداء الشرطة بجوار قسم الشرطة والشيخ أسعد عبد الغني السيد عامر بمسجد التبة في الحظيرة والشيخ خيري عبد اللاه محمد عبد اللاه بمسجد التقوى في أبو رماد والشيخ محمود علي محمود رشوان بمسجد أدلديت في أبو رماد والشيخ سيد عبد الحافظ أبو الحجاج حسين بمسجد جبل علبة في سرارة 2 والشيخ سليمان أحمد أحمد منصور بمسجد أبو بكر الصديق في المنفذ.

تواصل مديرية أوقاف مطروح جهودها بتنظيم قوافل إلى الضبعة ورأس الحكمة وك7 شرق بمشاركة الشيخ أيمن علي محمد سلامة بمسجد الكبير في رأس الحكمة والشيخ محمود محمد عبد الرحمن عبد الهادي بمسجد الفتح في رأس الحكمة والشيخ خالد راضي أحمد عبد العزيز بمسجد أبو بكر الصديق في رأس الحكمة والشيخ أحمد حمدي أبو حسن بمسجد الكبير في الضبعة والشيخ معاذ محمود علي أبو بريكة بمسجد الرحمة في الضبعة والشيخ محمد عبد المولي عبد الحميد مشعل بمسجد الفتح في الضبعة والشيخ محمد صلاح محمد أحمد السيد بمسجد التوحيد في الضبعة والشيخ عبد القادر إبراهيم عبد القادر الشناوي بمسجد حسان بن ثابت في ك7 شرق والشيخ أحمد سعيد سعد حسن مبارك بمسجد الإسراء في ك7 شرق والشيخ محمد جمعة عبد الفتاح هارون بمسجد عمر بن عبد العزيز في ك7 شرق.

تنفذ مديرية أوقاف الوادي الجديد قافلتها الدعوية في مدينة الخارجة بمشاركة الشيخ عبد الناصر أحمد النوبي بمسجد السلام في الحصة والشيخ الطيب علي خضري طه بمسجد القلقان في الكبير والشيخ عطية ناصر عطية ناصر بمسجد الرحمة في البساتين والشيخ عبد الرحيم محمد عمر بمسجد الأمل في حي الأمل والشيخ محمد أحمد علي عبد الرحمن بمسجد عين الدار والشيخ حازم محمد محمد فضل بمسجد العبور والشيخ أحمد محمد سيد بدوي بمسجد البري الكبير والشيخ أمين نشأت حامد بمسجد عمر بن الخطاب والشيخ عثمان سعيد عثمان بمسجد البساتين الكبير والشيخ محمد رجب عبد الدائم بمسجد الأنصار.

تقيم مديرية أوقاف جنوب سيناء قافلتها في مدينة دهب بمشاركة الشيخ أحمد علي سالم متولي بمسجد الهدى والشيخ مصطفى عبد المتجلي مهني بمسجد الكوثر والشيخ محمد سعيد منصور علي بمسجد الفنار والشيخ شاهر محمد شكري عبد اللطيف بمسجد الثقافة والشيخ محمود السعيد محمد علي بمسجد الرحمن والشيخ أحمد مختار عبد الخالق علي بمسجد الرحمة والشيخ صابر محمد صابر محمد بمسجد عباد الرحمن والشيخ محمد فتحي صالح صبيح بمسجد الصالحين والشيخ مصطفى منير محمد السيد بمسجد الزرنوق والشيخ محمد نور الدين عبد الرحمن محمد بمسجد جميع.