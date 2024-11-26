شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لقاح الإنفلونزا موسمى يبدأ تأثيره بالانخفاض نهاية الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية، إن لقاح الإنفلونزا موسمي، ويبدأ تأثيره فى الانخفاض نهاية موسم الشتاء، وهو ما يتطلب الحصول عليه كل عام للحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت هيئة الدواء المصرية​​ بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا والتى تتضمن:​​

1-أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

2- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

3-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

4- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

5- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.