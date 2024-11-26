شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بعدم إصدار قرارات لنقل وندب معلمين خلال الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بعدم إصدار أي أوامر أو قرارات بنقل أو ندب لأعضاء هيئة التدريس المعلمين والإداريين نهائياً خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025، حيث أكدت المديريات التعليمية، أنه نظراً لـ استقرار العملية التعليمية وطبقاً للقرار الوزاري 202 لسنة 2013 في مادته الخامسة الفقرة 10 تنص على لا يجوز إجراء نقل أو ندب أثناء العام الدراسي إلا في حالة الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة .

وأضافت المديريات التعليمية، أنه لا يتم إصدار أية أوامر نقل أو ندب خلال العام الدراسي لـ أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائياً إلا بعد عرض تلك النشرات علينا شخصياً، موضحاً بها أسباب إصدار تلك الأوامر وذلك حتى يتسنى العرض على المحافظ وفقا لحالات الضرورة القصوى إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة استلام مباني مدرسية جديدة.