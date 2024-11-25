شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: يجب أن نكون قادرين على إقامة حوار حقيقى فى معالجة قضايانا والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 إن الشباب يتعرض لتجربة البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن هناك انقساما شديدا فى تناول القضايا فالأهم هو أن نكون قادرين على إقامة حوار حقيقى فنحن مجتمع متجانس، مطالبا بضرورة تطوير الخطاب الدنيوى وليس الدينى فقط.

وعلق الشيخ إبراهيم رضا عالم بـ الأزهر الشريف أن المجتمع بحاجة لبناء الوطن والمواطن وذلك يحتاج لغرس قيم جديدة، ونحتاج إلى أن نربى على تجديد وتنوع الخطاب بين الأفراد وأقرب لغة لترسيخ ذلك لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح.

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.