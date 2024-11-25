شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: أدعو الأشقاء فى فلسطين بالثبات على أرضهم مهما كانت التضحيات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنَّ إحياء الاحتلال الإسرائيلى يلتهم الأراضى الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، ويجب توجيه النداء الحار للأشقاء فى فلسطين بالثبات على أرضهم مهما كانت التضحيات حتى لا تصفى الدولة".



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أن مصر أكثر دولة تحملت فوق طاقتها فى هذه الأزمة فى المطالبات بفتح معبر رفح ففتح الحدود يؤدى إلى أن تصفى القضية تماما، ولذلك شدد مرة أخرى على النداء للأشقاء الفلسطينين بضرورة الثبات فى أرضهم وعدم مغادرتها.



وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.