شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة صحة المرأة: توفير الأدوية بالمجان لعلاج سرطان الثدى لكل سيدة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المراة، إن الدعم الساسي مهم جدا، مشيرا إلى أنه تم إتاحة الأدوية بالمجان لكل سيدة مصرية، وتم شخصنة العلاج والتوعية والكشف المبكر، موضحا أن السيدة استطاعت أن تحصل على العلاج بعد تشخيصها فى 49 يوما فقط متجاوزة هدف منظمة الصحة العالمية والذى يتم فيه تشخيص سرطان الثدى فى 60 يوما.

وأضاف، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وفرت اجهزة الماموجرام فى جميع المحافظات المصرية من خلال 3500 وحدة صحية.

وقال الخبير الصحى ماتورين تشومى، أشكر مصر فيما قدمته للمرأة من خدمات فى مجال سرطان الثدى موضحا، إن تجربة مصر فى مجال صحة المرأة تعلمنا منها.

ويحكى قصة والدته التى كانت تستيقظ فى الساعة السادسة صباحا وتذهب إلى المزرعة وتقوم بإعداد طعام الإفطار مما جمعته من المزرعة، وتتأكد أننا ذهبنا إلى المدرسة، وتعد لنا طعام الغداء، ثم تذهب لتبيع ما جمعته من المزرعة، مضيفا لولا والدتى لما استطعت أن أكون فى هذا المنصب، وأن أقف أمامكم الآن، وحاليا هناك 80 ألف يتيم فى شوارع أفريقيا ليس لديهم أم تقوم بهذا الدور لخدمتهم وتيتموا بسبب فقدان أمهاتهم، نتيجة الاصابة بسرطان الثدي.

وتابع: نستطيع أن نغير الواقع ونقى السيدات من الاصابة بسرطان الثدى من خلال التوعية والكشف والعلاج المبكر.





الصحفيين خلال المؤتمر