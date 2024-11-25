شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الروضة بمصر القديمة.. تعرف على التحويلات المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 إغلاق شارع الروضة بحى مصر القديمة، الذى تم غلقه بشكل كلى للبدء فى أعمال مشروع المترو، ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.

وبسبب هذه الإغلاق ننشر التحويلات المرورية، والطرق البديلة، والتى جاءت كالتالى:



التحويلات المرورية:

على القادم من الجيزة (كوبري عباس) ومتجه إلى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز آل سعود مرورا بشارع الملك المظفر أو شارع المماليك البحرية، ثم شارع الملك الصالح، واستكمال الطريق القادم من الملك الصالح ومتجه إلى الجيزة "كوبري عباس" يسلك شارع متحف المنيل ثم شارع حنفي الطرزى أو شارع محمد صدقى ثم شارع عبد العزيز آل سعود واستكمال الطريق.

وأكدت المحافظة، أن جميع الشوارع المذكورة ستكون اتجاه واحد في اتجاه التحويلة، وممنوع السير العكسي وممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الأعمال.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة



اغلاق شارع الروضة بحى مصر القديمة



اغلاق شارع الروضة



الخط الثالث للمترو



المتجه إلى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز آل سعود



خط مترو الانفاق بمنيل الروضة



شارع الروضة مصر القديم



غلق الشارع



كوبرى عباس



متجه إلى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز



مشروع مترو الانفاق