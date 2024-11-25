شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب الأنحاء تشهد، اليوم، أجواءً شتوية، إذ تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت أن يسود، اليوم، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.



