شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار عبد السلام النجار بعد تعيينه عضوا بالأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تاريخا طويلا فى العمل القضائي، حيث أثبت كفاءته فى المناصب التى تولاها وترك بصمات بارزة أهلته لمرحلة جديدة من مراحل عمله القضائي.

السيرة الذاتية للمستشار عبد السلام النجار:

المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1979 بتقدير عام جيد جدا.

عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة "مندوب مساعد" في يونيو 1981 وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 2002.

عمل قاضيا بمحاكم القضاء الاداري بجميع تخصصات منازعات الافراد والهيئات ودائرة الحقوق والحريات منذ عام 1994 ثم رئيسا لدوائرها منذ عام 2012 إبان احداث الثورة.

ثم شغل منصب رئيس الدائرة الخامسة ثم الدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية العليا.

يشغل حاليا منصب رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا.

انتخب رئيسا لمجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في مايو 2024.

سبق ان اعير للعمل قاضيا بوزارة العدل الكويتية في الفترة من 2004 - 2010.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2024.

ويُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

والأعضاء كلا من:

- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .

- عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .

المستشار عبد السلام النجار