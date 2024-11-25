شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ عبد العزيز والمسلماني بمنصبيهما الجديدَين والشوربجي بتجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وهنأ نقيب الأشراف، المهندس عبدالصادق الشوربجي بتجديد تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد نقيب الأشراف، أن الإعلام الوطني الرشيد بكافة وسائله "المقروءة والمسموعة والمرئية" له دور قوي في نشر الوعي والحقائق ومكافحة الشائعات، في الوقت الذي يواجه فيه وطننا الغالي شائعات لبث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية ومشاعر الإحباط.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الرؤساء الجدد لـ "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة" في مهمتهم الجديدة وأن يعينهم على أدائها على الوجه الأكمل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الاثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني.