شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يشارك فى القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

غادر القاهرة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى متوجها إلى أبوظبى للمشاركة فى القمة العالمية للأمن الغذائى فى دورتها الأولى والتى تعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالى.

ويلقى وزير الزراعة كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة التى تعقد تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بمشاركة وزراء الدول والسفراء وممثلى المنظمات الدولية

ويلتقى وزير الزراعة المصرى مع بعض المشاركين فى القمة من الوزراء والمسؤولين والتباحث معهم حول آفاق التعاون الزراعى المشترك.

و تعمل الدولة على تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشروعات الزراعية القومية العملاقة، فضلا عن الصادرات الزراعية، والتى تضاعفت 4 مرات خلال العشر سنوات الماضية وكذلك التصنيع الغذائى الذى يزيد من القيمة المضافة لقطاع الأعمال الزراعي، حيث يدر قطاع الصناعات الغذائية مليارات الدولارت سنويا، وهو من القطاعات العملاقة التى توفر فرص عمل للمواطنين، و يستوعب القطاع الزراعى أكبر عدد من القوى العاملة.