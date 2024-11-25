شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز علاقات التعاون الأكاديمى والبحثى بين جامعة القاهرة وجامعة هاينان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، تشانغ جي يو نائب الأمين العام التنفيذي لمجلس جامعة هاينان الصينية، والوفد المرافق له، لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور محمود السعيد على عُمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة ونظيرتها من الجامعات الصينية، وخاصة في المجالات البحثية، والتكنولوجية، والبيئية، والعلوم الزراعية، والعلوم البحرية، والذكاء الاصطناعي،و الروبوتات، وعلوم الفضاء والعلوم المستقبلية، وغيرها.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جهود إدارة الجامعة لدعم التعاون مع الجامعات الصينية في البحث العلمي من خلال تنظيم برامج ثقافية مشتركة، وزيادة التبادل التعليمي والمنح الدراسية المشتركة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة، مؤكدًا حرص الجامعة علي فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية ، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا الي دخول ٦ تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص وفق تصنيف Qs لعام 2024.

ومن جانبه، أعرب تشانغ جي يو نائب الأمين العام التنفيذي لمجلس جامعة هاينان الصينية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة التي تتمتع بسمعة أكاديمية متميزة على المستوي الدولي، وتحتل مراكز متقدمة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا إلي إنشاء معهد كونفوشيوس التعليمي بالجامعة والذي يختص بتعليم اللغة الصينية وآدابها، ومعربًا عن رغبته في التعاون مع جامعة القاهرة في مختلف المجالات الاكاديمية والبحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



واستعرض تشانغ جي يو، التاريخ العريق لجامعة هاينان، التي يدرس بها حوالي 45 ألف طالب وطالبة، وبها ما يقرب من 4000 أستاذ، بالإضافة إلي وجود أكثر من ألف أستاذ اتموا مرحلة الدكتوراه، مشيرًا إلي تقدم جامعة هاينان الصينية في العديد من التخصصات من بينها الهندسة, والعلوم الطبيعية والتي جاء ترتيبها السادس والثلاثون, والأولي بالنسبة للتقييم السنوي في الصين.



ووجه تشانغ جي يو، الدعوة للدكتور محمود السعيد، لزيارة جامعة هاينان والاطلاع على الحركة التعليمية بها، وحضور المؤتمر السنوي للجامعة العام المقبل.