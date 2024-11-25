شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفرنسى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين 25 نوفمبر مع "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش أعمال منتدى حوارات روما المتوسطية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والرغبة المشتركة لتعزيز كل جوانب العلاقات الثنائية، وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لاسيما في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيداً بالتعاون المتميز مع الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات المختلفة في مصر. كما أعرب عن التطلع لمواصلة الجانب الفرنسي دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي اتصالاً بتنفيذ الشراكة الشاملة الاستراتيجية.



تطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد على ضرورة مواصلة كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفعالة في بذل الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل. كما أكد على أهمية المضي قدماً في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية. كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وأهمية دعم قوات "اليونيفيل"، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من عودته إلى الجنوب اللبناني. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الفراغ الرئاسي بلبنان في إطار توافق وطنى لبناني دون إملاءات خارجية.