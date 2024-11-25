أحمد المسلمانى رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 2024 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد محمد محمود المسلمانى.



أحمد المسلمانى رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام وعلى قرار رئيس الجمهورية.

تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة أحمد محمد محمود المسلمانى، وعضوية كل من:

1 - المستشار حماد مكرم توفيق محمد - نائب رئيس مجلس الدولة .

2 - خالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلاً لوزارة المالية .

3 – المهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

4 - أسامة كمال حلمى أحمد - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

5 - ريهام وجيه عبد السلام الديب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

6 - هالة فاروق محمد حشيش - ممثلاً لنقابة الإعلاميين .

7 - سامى عبد السلام سعدون - ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8 - صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

ويُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 676 لسنة 2020 المشار إليه.