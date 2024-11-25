شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش والبحث عن 17 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ، فى بيان، إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكدا أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

وأكد المحافظ، أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.